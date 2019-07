Peaaegu pool aastat tagasi pidid Põhja-Sakala vallavolikogu poliitikud otsustama, mida teha endise Kõpu vallavanema Tõnu Kiviloo vastu algatatud kohtuasjaga. Kas jätkata talt enam kui 20 000 euro suuruse kahju väljanõudmist või loobuda. Mõnele poliitikule oli Kiviloo hea tuttav, mõni vaatas, et mis mõtet on kulutada valla raha ja ametnike aega, et varatult inimeselt tulutult raha nõuda, kolmas leidis, et miks karistada inimest mitu korda (Kiviloo on ju kriminaalkorras süüdi mõistetud ja vangiski istunud). Samas oli ka poliitikuid, kes leidsid, et mitte mingil juhul ei tohi vald oma õigustest loobuda ning tehtud kahju heastamist tuleb nõuda ka siis, kui kahju väljanõudmine on kahjulik.