Mulgi valla käruvargaid ei peatanud ka auto rehvidesse suunatud lask

Eesti ja Läti politsei koostöös kogutud info viitas eelmisel nädalal sellele, et Viljandimaal viimastel kuudel vargusi toime pannud kurjategijad on peagi naasmas. "Seega käivitas politsei mahuka politseioperatsiooni, kuhu kohalike korrakaitsjate kõrval kaasati muuhulgas ka kiirreageerijad. Piiriäärseid Lätti suunduvaid teid katsid politseipatrullid ning valmisolekus olid ka jäljekoerad,“ kirjeldas Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass kinnipidamist, kuhu oli kaasatud kümneid patrulle.

Öösel kella 3 paiku Karksi-Nuias mitmest kõrvalhoonest erinevaid esemeid kärudega kaasa võtnud mehed olid politseinikel pidevalt jälgimise all. „Plaanisime nad kinni pidada ajal, mil tõendid uute vargusepisoodide kohta on kinnitust leidnud ning mehed ühes varastatuga sündmuskohalt lahkumas. Politseioperatsioon tuli aga kiirelt ümber mängida, kui tähelepanelikele kohalikele jäi varaste kahtlane tegevus silma ning nad juhtunusse ootamatult sekkusid,“ vahendas politseijuht sündmuste kulgu.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass tänas kohalikke, kes on politseile jaganud infot nii vargustest kui ka muudest tähelepanekutest piirkonnas liikunud kahtlaste isikute ja sõidukite kohta. „Infokilde kokku pannes jõudsime samm-sammult vargusi toime pannud isikute tuvastamisele aina lähedale, analüüsisime nende tegutsemismustrit, selgitasime ajad ja kohad, kus on suurem võimalus neid teolt tabada ning see koostöö kohalike ja naaberriigi politseiga kandis nüüd ka vilja,“ oli politseijuht rahul.

Sass lisas, et kuigi varguses kahtlustatavad mehed on tabatud, ei tohi kohalikud siiski valvsust kaotada. „Mitmel juhul olid tööriistad ja muud esemed lihtsasti kättesaadavad, olgugi et maakond elas teadmises, et vargad on järjepidevalt liikvel. Lukustatud uksed, väärtuslikumate tööriistade ja tehnika märgistamine ning võimalusel ka valveseadmete paigaldamine on vaid mõned võimalused oma vara kaitsmiseks,“ soovitas politseijuht.