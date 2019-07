Kaldal kahe puu vahelt antud stardikäskluse peale tormas veepiirile valmis pandud sõidukite juurde neli võistkonda: Mulgi Ässad & All Right, Ürgmehed, Mõttusepoisi poiss ja A karistus.

Kõige kiiremini said hoo üles kaheliikmeline meeskond Ürgmehed, neile pakkus kõva konkurentsi üksi sõidnud Mõttusepoisi poiss. Viimasena sai tuule purjesse A karistus, kuid tänu tuulehoogudele ja hele meeskonnatööle jõudis alus enne saare taha kadumist Mulgi Ässad & All Right alusele järele.