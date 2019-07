Oma seltskonnaga laupäeva pärastlõunal parasjagu söögilauas istunud Karl Kolter ütles, et nad tulid Saaremaalt viiekesi, kõige noorem kahe- ja kõige vanem kolmekümne kahe aastane. Üks nüüdne saarlane on küll juuripidi Karksi-Nuiast pärit ning temale oli see ühtlasi kauni kodukoha kaemine. Mis siis, et kihelkonnapäevalised pidid ühest kohast teise liikuma läbi teetöötandri.