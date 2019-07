Kontsert koosnes ühest pikast teosest pealkirjaga «Sada kuud, kolmandik ida». Lauljatar nimetas seda enda ja Nick Tsiavose ühisloominguks, mis on sügavalt isiklik ning väljendab kaotusvalu, meeleheidet, vastamata küsimusi, pimedust, uut lootusekiirt ja palju muid tundeelamusi. Seepärast oli esinejaile tähtis, et publik ei plaksutaks musitseerimises tekkivate pauside ajal. Nad soovisid vaikusehetkel häälestuda teose järgmisele osale, et muusika saaks liikuda edasi sujuvalt, voolavalt.