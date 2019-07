Heimtali mõisas II suvefestival 20. juulil. Kell 10 avatakse töötoad, festivalil on lasteala, fotonurk, soe toit ja masinajäätis, verandakohvik, õnneloos, laat. Ostude jaoks varuge sularaha. Tegutsevad päevajuht, fotograaf ja videomeister. Kell 11 kontsert mõisasaalis: Andre Maaker kitarrimuusika ja lugudega, kell 12 muuseumitoas Imbi-Sirje Torm, lugusid Heimtalist ja Siversitest, 13.30–15.30 lastele näomaalingud (Mulgimadin), kell 14 üllatus (infotelgi juures), kell 16 Indrek ja Paul Kristjan Kalda kontsert mõisasaalis. Üritus on tasuta ning seda toetavad kohaliku omaalgatuse programm, Viljandi vald ja Heimtali Mõisakooli Selts. Lisainfo tel 5620 8466 (Urve), www.heimtali.vil.ee.

NÄITUSED

Sakala keskuses 30. juulini Maria Evestuse kunstinäitus «Loodusest loodud». Evestuse teosed on inspireeritud keskaegsest ja sakraalkunstist, müstitsismist, muinasjuttudest, müütidest, popsürrealismist, psüheedeeliast ja loodusest.Tallinna tänav 5, Viljandi.

Tarvastu kirikus 25. augustini tekstiilikunsti näitus: Ene Pars «Eesti triibukood». Kirik on avatud R–P kella 12–17.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu» ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna näitus «Pärandiluup». Laidoneri plats 5c.

Viljandi muuseumis on 16. novembrini koostöönäitus Eesti ajaloomuuseumiga «Päris ja prii: 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal, 150 aastat esimesest laulupeost» ja püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Rahvamajas on avatud näitus «Olustvere olemised», kus teenindus- ja maamajanduskooli tekstiilieriala õpilased tähistavad osakonna 10. sünnipäeva põrandavaipade näitusega. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.