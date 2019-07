«Lapsepõlvest mäletan, et tädidel ja vanaemal külas olles käis vahetpidamata üks tohutu teejoomine. Samovar oli laual ja kuigi külalised vahetusid, arvan, et ei liialda, kui ütlen, et kümme samovaritäit teed joodi päevas ära,» räägib vaimustunult Mustvee lähedal asuva Peipsimaa muuseumi üks eestvedajaist Veronika Kookmaa.