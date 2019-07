Kui ansambli The Tuberkuloited laul kõneleb lillekesest rohus, siis Viljandis Loode tänaval tungib rohi, küll ilma lillekeseta, läbi hiljuti pandud asfaldi.

See, et loodus suudab inimeselt endale maad tagasi võtta, pole muidugi uudis. Läbi asfaltkatte on end pressinud seenedki, seda suudavad hästi linnašampinjonid. Reeglina aga ei hakka loodus läbi tungima äsja valminud teest.