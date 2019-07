«Igal asjal on oma aeg,» ütles Jaanson ning lisas, et ühepaadis ta enam ei stardi, kuid Pärnu sõudeklubi võistkonnas on valmis kaasa lööma nii nelja- kui kaheksapaadi sõitudel.

«Griuks tavatses oma õpilastele enne võistlust öelda, et «nüüd lähete ja panete pika iluga». See on ka karika võitmiseks üks ja ainus tingimus, et tuleb pikalt võita,» lisas Vaar. «Tõelise Viljandi paadimehe tiitli aga võitis pärnakas Geir Suursild, kes oli kõige kiirem rahvapaadil. Tema kaaslane oli viljandlanna Gitta Kivilaan, kelle ta pidi, nagu reeglid nõudsid, teiselt poolt järve ära tooma.»