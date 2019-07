Ivo Linnal täitus hiljuti 70. eluaasta ning teda on harjunud kuulama nii vanem kui noorem rahvas.

«Olen 34-aastane ja minu emotsioonid kontserdist olid väga head,» lausus Killar. «Ivo Linna on alati olnud rahulik rahvamees ja enda sooja ning hea olekuga teeb ta kõik inimesed rõõmsaks. Põgus kokkupuude oli mul temaga viimati retrodisko õhtul Viljandi kultuurimajas mõni aasta tagasi.»

Ta märkis, et ka äsjane kontsert oli hästi üles ehitatud. Koos Ivo Linnaga musitseerisid Tanel Padar, Maarja-Liis Ilus, Karl-Erik Taukar, lisaks veel peaesineja poeg Robert Linna ning ansambel Supernova ja Anti Kammiste.

«Ivo Linna rääkis, et talle meeldib praegune Viljandi laululava, kus ta on korduvalt esinenud,» ütles Killar ja lisas, et samas meenutas Iff laulva revolutsiooni aegu Viljandis, kui laululava polnud ning isamaalisi laule tuli ülisuure rahvahulga ees esitada kombineeritud laval. Ka seekord kõlas kontserdil Alo Mattiiseni «Eestlane olen ja eestlaseks jään».