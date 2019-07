Mõttetalgutel otsitakse Suure-Jaani pastoraadihoonele kandvat ideed

EELK Suure-Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa teatel on reedel, 12. juulil kell 18 Suure-Jaani pastoraadi mõttetalgud, kuhu on oodatud kõik huvilised. Kogunemine on Suure-Jaani pastoraadis Järve tänav 5. Kavas on ühine ringkäik ja pastoraadihoone tutvustamine ning toimub arutelu selle üle, mis võiks toimuda Suure-Jaani pastoraadis.