"Paraku on varem olnud juhtumeid, kus erinevad ukselt uksele pakkumised on osutunud püüdeks heausklikelt inimestelt raha saada ilma, et töid üldse või küsitud hinna vääriliselt tehtaks," selgitas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Margus Sass.