Viljandisse ja Heimtalisse tulevad dokumentaalfilmid üle maailma

Festivali programmijuht Vaiko Edur ütles, et dokumentaalfilmide festival toob vaatajateni elulisi lugusid pea kõikidelt kontinentidelt. "Filmid kutsuvad kaasa elama lapsakrobaatidele Etioopias, naiskõrilauljatele Tuvas ja põdrakasvatajatele nii Siberis kui Lapimaal. Saame osa pereelu rõõmudest ja muredest ja kõnnime üksildasi radu nendega, kes jäetud omapäi, kes otsivad seltsi."

Viljandisse ja Heimtalisse jõuab valikkava parematest Pärnus linastunud filmidest. "Kavast leiab portreid suurtest kunstnikest Boterost ja Christost, kes on oma loomingu tiivul maailmale ringi peale teinud, aga ka muusika- ja portreefilme."

Edur ütles, et festivali alustatakse lastefilmidega. Näiteks film "Sa oled mu sõber" räägib loo väikesest poisist, kes peab koos vanematega Hollandise kolides hakkama saama ees seisvate raskustega.

Edur märkis, et kuna Viljandi on ka folgipealinn, tasub vaatama minna ka prantslanna Marie-Pascale Dubé dokumentaal-poeetilist autoportreed "Süvalaul". "See peegeldab aga noore naise teekonda inuittide juurde, kus ta leiab intiimse kooskõla maailma kõige põhjapoolseima rahvaga tänu nende traditsioonilisele kõrilaulule," selgitas Edur.