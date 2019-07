Süüdatud põhupallid tekitasid ohtliku olukorra

Lõuna päästekeskus andis teada, et pühapäeval kella 17.06 ajal põlesid Mulgi vallas Abjaku külas metsa ääres ja heinamaal põhupallid. Päästjate hinnangul olid pallid olid tõenäoliselt põlema süüdatud.

Päästeamet annab oma kodulehel teada, et metsa- ja maastikutulekahju korral tuleb sellest viivitamatult teada päästeametit. Tulekahju avastamisel tuleb enne igasugust tegutsemist kindlaks määrata tuule suund. Tulekahju suhtes ei tohi viibida allatuult. Kui on võimalik leida esmane kustutusvahend, võib püüda alustada kustutustöödega, sellest on kindlasti abi tuleleviku piiramisel.