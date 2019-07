Viljandi Lauluväljaku rahvapidu külastas ka pealinna inimesi

"Oleme täna Viljandis ühel lihtsal põhjusel, sest meie laste vanavanaema elab Viljandi lähedal, Mustlas ning lapsed viibivad suvel maal. See on väga pidulik hetk meie kõigi jaoks ja Viljandis saaks ka vanavanaema koos meiega peost osa." ütleb Viljandi laulukaare all koos perega tantsupeole kaasa elanud tallinnlane Lauri Pau. Suviti väisatakse Viljandit tihti ning logistiliselt võttes on laulupeo nautimine Viljandi hubases keskkonnas parem. Laulu-ja tantsupeo tähistamine on perekonnas tugevalt au sees ning samuti on pereisa seisukohal, et sooviks tulevastel pidudel ka enda lapsi tantsimas ja laulmas näha. Viljandi Lauluväljakul torkas Lauri perekond silma sellega, et kogu perekond elas sini-must-valgete lippude lehvitamise saatel tantsupeole väga meeleolukalt kaasa.