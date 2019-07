Vaba mõte. Kui ise endasse ei usu, ei saa ka teised sinusse uskuda

Suhtlen iga päev paljude inimestega ning kogemused on näidanud, et igas asutuses või ettevõttes on nii neid, kes pühenduvad oma tööle täiel määral, kui ka neid, kes teevad ära vaid kõige vajalikuma. Avalikud teenistujad on seejuures meedia huviobjekt ning tihtipeale on inimeste tähelepanu suunatud negatiivsele. Näiteks kui riigikogu 101 liikmest 20 on laiskvorstid, suunatakse fookus sellele, kui laisad nood on, mitte sellele, kui tublid on ülejäänud 81. Seepärast on oluline, et avalik teenistuja näitaks igati oma pühendumist talle usaldatud ametile. Minu arvates on sel puhul kohane niisugune ingliskeelne ütlus nagu «Fake it til’ you make it». See tähendab: isegi kui inimene ei ole endas ja oma tegevuses päris kindel, tuleks jätta mulje vastupidisest. On ju ebaprofessionaalsust algul tihtipeale raske ära tunda, protsessi käigus saab aga õppida. Ehk siis: kui inimene näitab end välja enesekindlana, muudab see enesekindlaks ka teised tema ümber.