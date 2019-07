Nagu autor rääkis, on see lugu metsaelanikest, kes otsustavad rähni algatusel laulupeo korraldada. «Katsetest pääsevad läbi kõik peale karu, kellele muusika aga väga meeldib. Ta hakkab harjutama, otsib raamatud välja, läheb suure tamme taha kuulama, kuidas teised proove teevad, ning unustab sealjuures isegi pettumuse.»

Ühel hetkel selgub, et kui kõik laulavad, pole kuulajaid kuskilt võtta. Didaktiline jutuke näitabki, et kuulamine on väga tähtis ning selle kaudu saab samuti õppida. Lugu lõpeb suure ilusa peoga, kuhu karu leiab ka teisi pealtvaatajaid.