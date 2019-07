Filmiarvustus. Muretu ja meeldiv maailm

Minu silmad lõi treilerit nähes särama idee ise. See on geniaalne ja värskendav: võtta omaaegse kultusbändi muusika ja määrida see pähe ühele ilmetule India päritolu jorsile. Katsun filmi sisu kolme lausega kokku võtta.

Jack Malik, keda kehastab Himesh Patel, on lahke laotööline, kes on juba aastaid oma heliloominguga muusikamaailmas läbimurret otsinud. Ja just siis, kui kutt on lõplikult alla andmas, kaob kogu planeedil Maa mingi anomaalse häire tõttu 12 sekundiks vool. Saatuslikul hetkel jalgrattaga koju väntav mustades mõtetes noor looja saab ­ootamatus segaduses bussilt löögi. Haiglas toibudes ja sõpradega suheldes hakkavad ilmnema õige veidrad asjaolud.