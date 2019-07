Jan, pean kohe alguses lugejaile ära põhjendama, miks me sinatame. Kas sinu meelest piisab, kui ütlen, et oleme aastatega paar näputäit soola koos ära söönud? Ma arvan küll. Üldiselt ikka korra või paar korda kuus me seda soola ühiselt tarbime.