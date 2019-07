Paalalinna kool on Viljandi koolidest esimene, kes «Erasmus +» projektis osales.

«Mõttele minna õpirändele tuli õpetaja Merit Varblane,» rääkis õppejuhataja Tiina Pihlak. «Kui ta seda võimalust tutvustas, leidsime, et miks mitte, ja hakkasime projekti kirjutama. Ise pidime otsima ka partnerkoolid, kes meid vastu võtaksid, ja selgus, et see polnudki väga keeruline.»