Esmalt suundusid ratturid 54-kilomeetrisele ringile ümber Viljandi. Seejärel sõidavad nad 42-kilomeetrise ringi ning siis naasevad linnatänavatele, et hakata sõitma viit tõusurohket 13-kilomeetrist ringi. Teisisõnu tähendab see, et neil tuleb viiel korral üles sõita Kõrgemäest, Pika tänava munakivitõusust ja Huntaugu mäe asfalttõusust. Pikast tänavast üles jõudnud, tuleb neil mööda Talli ja Hariduse tänavat alla tulla ning siis jälle Huntaugu mäe asfalttõusust üles sõtkuda.