Viljandi linnaraamatukogu laste- ja noortekirjanduse saalis algab kell 10 suvemäng lastele. Ülesanded on lahendamiseks kahes vanusegrupis: nooremad ehk kuni 3. klass ja vanemad alates 4. klassist.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.