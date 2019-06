Viljandi järve rannas on merekool. Pilt on tehtud tunamullusest merekoolist, fotol Elise Umb.

Viljandi järve rannas algab kell 10 viiepäevane merekool noortele. Vajalik on eelregistreerimine. Huvilistele antakse ülevaade merel käitumise põhimõtetest ning omandatakse algteadmised purjetamisest, kajakiga sõitmisest, SUP-lauaga sõitmisest ning lohesurfist.

Abja kultuurimajas 30. juunini MTÜ Igale Lapsele Pere ja Mari Kruusenvaldi heategevuslik fotonäitus «Mis on kodu, kus on kodu». Pärnu maantee 28.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.