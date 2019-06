Nagu tavaliselt on eraldistardist võistluse rada selline, et algul sõidetakse mööda teed finišist kaugemale, siis keeratakse ümber teel oleva koonuse ja vändatakse tagasi. Täiesti eriliseks teeb Viljandi võistluse aga raske tõus, mida seni pole Eesti temposõidu meistrivõistlustel olnud.

«Üldiselt tehakse Eestis eraldistardist sõit siledal maal. Meie rada on selles mõttes küll täiesti eriline,» tunnistas Kristjan Kivistik, kes on meistrivõistlusi korraldava Viljandi rattaklubi juht. «Sellist mujalt ei leia, aga ratturitele see meeldib, sest see nõuab tugevat jalga ning on vaheldusrikas.»