Nimelt väitsin ma, et kohalike elanikeni jõudis aimdus, et palliplats võib kaduda, alles reedel, kui raekojast saadeti välja Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoone renoveerimise alguse pressiteade ja selles sisaldus lause, mis ees ootavale viitas. Tegelikult oli linnavalitsus saatnud 4. juunil kaheksale korteriühistule kirja, milles teatas, et alates 1. juulist korvpalliväljakule enam ei pääse ja see liidetakse lasteaiaga. Lapsed soovitati saata sportima Jakobsoni kooli staadionile.