Prestiižne stipendium ootab taotlejaid

Sihtasutuse Archimedes kõrgharidusprogrammide juhi Katrin Kiisleri sõnul oodatakse stipendiumi taotlema gümnaasiumilõpetajaid, kes soovivad oma esimese kõrghariduse omandada välisriigis. "Stipendium on mõeldud noortele, kes lähevad rakendus- või bakalaureuse kõrghariduse kraadiõppesse. Väärib märkimist, et see toetus on Eesti ettevõtjate eraalgatus. Pool stipendiumi mahust tuleb riigilt ja pool annetustest," tutvustas ta.

Kiisler märkis, et stipendiumile lisaks pääseb õppur Eestis võrdlemisi haruldasse klubisse, kus oma tuge pakuvad nii endised stipendiaadid kui stipendiumi toetajad. "Võrgustik tagab, et sa ei lähe välisriiki üksinda: sul on välismaale õppima minnes olemas inimesed, kellele helistada või kellega suhelda, kui peaks tekkima mõni mure. See võrgustik on väärtuslikum kui ühekordne rahaline toetus," sõnas Archimedese kõrgharidusprogrammide juht.

Stipendiumi saamiseks tuleb välismaa ülikooli vastuvõetud noorel edastada komisjonile ülevaade oma õpitulemustest ja motivatsioonikiri. Kandideerijatest valitakse välja parimad, keda ootab ees vestlus, mille tulemusena tehakse lõplik valik. "Umbes pooled taotlejad jõuavad intervjuudeni ja nendest omakorda kaks kolmandikku saavad stipendiumi. Minu soovitus on, et põlemist peab olema! Tahame näha, et valitud eriala paneb silmad särama ning soov on tulevikus Eestis midagi muuta ja ära teha," ütles Kiisler.