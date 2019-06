Mustla lähistel elav Tarmu Paju on töötanud mitu aastakümmet loomaarstina. Tema hobi juured ulatuvad aga palju kaugemale, lausa lapsepõlve. Poisipõnnina kaante vahele sätitud kodumaistest kommipaberitest on välja kasvanud mitmekülgne kogu, milles on Eesti toote­etikettide kujundajate pärleid alates napsipudelisiltidest ja lõpetades konservisiltidega.