Viljandi tennisekeskus andis teada, et 23. juuni hilisõhtul veeretasid seni veel kindlaks tegemata noored Trepimäelt alla traktorirehvi, mis jäi pidama vastu tenniseväljaku traataeda.

Ühtlasi palus tennisekeskus sotsiaalmeedias kaaskodanikelt abi, et teo tegijad üles leida.

«Aita meil, hea sõber, need kaabakad üles leida,» seisab postituses. «Tulemusliku vihje andjale on tenniseklubi Fellin ning jalgpalliklubi Tulevik (kes samuti hiljuti linnastaadionil seni tabamata vandaalide ohvriks langes) välja pannud rahalise vaevatasu.»

Tenniseklubi juhataja Ott Ahonen ütles täna hommikul Sakalale, et vihjeid ja sealhulgas nimelisi teateid on juba laekunud, kuid esialgu midagi kindlat veel öelda ei saa. Ta lisas, et annab politseile võimalike süüdlaste nimed ja muu laekunud info edasi.