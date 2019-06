Kolmapäev, 26. juuni

NÄITUSED

Viljandi linnagaleriis 29. juunini kunstirühmituse Kvint maalinäitus «Kaleidoskoop». Pea 15 aastat tegutsenud rühmituse alla on koondunud grupp kunstnikke: Esti Kittus, Ülle Linnuste, Krista Perli, Vilja Promet ja Vivian Vaher. Rühmituse liikmeid seovad ühised õpingud Tartu Kunstikoolis ja ERKI-s. Iga-aastased ühisnäitused on saanud Kvindi traditsiooniks.

Abja kultuurimajas 30. juunini MTÜ Igale Lapsele Pere ja Mari Kruusenvaldi heategevuslik fotonäitus «Mis on kodu, kus on kodu». Pärnu maantee 28.

Viljandi muuseumis on 16. novembrini koostöönäitus Eesti ajaloomuuseumiga «Päris ja prii: 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal, 150 aastat esimesest laulupeost» ja 16. juunini looduskaitse rändnäitus «Hoia, mida armastad!» ja püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.