Purjus mees viskas viiekorruselise maja katuselt alla katuseluugi. Üks auto sai pihta

Ööl vastu reedet kell 3.30 sai politsei väljakutse, et Viljandis Männimäe teel on ühe kortermaja katusel mees, kes lükkas katuselt alla ventilatsioonišahti luugi. Kukkudes kahjustas see üht sõiduautot. Tekitatud kahju on selgitamisel.