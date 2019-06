Lasteaiad ja koolid. Madis Timpsoni (vasakul) linnapeaks olemise ajal on suuri töid saanud ehitusfirmad, kes on olnud valmis renoveerima haridusasutusi. See foto on tehtud enam kui pool aastat tagasi Paalalinna koolis, kus Timpson käis tellijana sarikapeol ehitajatele välja tegemas. Paremal seisab ehituse peatöövõtja Silindia Ehituse juht Toomas Perve.

FOTO: Marko Saarm