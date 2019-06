Täna on Eesti krooni aastapäev. Kuidas kroon käibele jõudis

Oleme kroonitud

Kommentaarideta elupildikesi

Esimese rahavahetuspäeva keskpäev. Südalinn on autoliikluseks suletud, sest vanalinna tänavatel sõidetakse ratastoolivõistlust, mis kahjuks selle päeva ärevuses jääb publikuta ja tähelepanuta. Esimene toitlustusasutus, mis uksed lahti teeb, on «Kirsimäe». Sööjaid ei paista olevat. Baaris ja laudade taga istuvad siiski esimesed kliendid juba kohe pärast avamist. 100 grammi «Hansa viina» maksab 4 krooni 30 senti, «Lõunamaine» 5 krooni 30 senti.

Postkontoris on pärast kella kahtteist vaikne. Telegraafikassast öeldakse, et hädavajaliku telegrammi või kõne (3 minutit) saaksin tasuta. Margikassast teatatakse, et kehtivad vanad margid. (Praeguseks on küll kohal uued margid, kuid Eeve Peerna andmete põhjal võib ära kasutada ka vanad margid, arvestusega, et kiri kodumaale maksab nüüd 10 senti. Vanu marke tuleks siis peale panna rubla eest. Sidesõlmele pole teatatud vanade markide kehtetuks tunnistamisest.)

Laupäevane turg. Turuvärava kõrval seisab reas autosid. Üks müüb riietusesemeid, teine suitsu, kolmas kohvi jne. Küsimusele, mis raha eest, kõlab enamasti vastus, et igasuguse raha eest. Lätlanna müüb lilli rublade eest ja arvab, et kõik on seaduspärane. Ühe auto tuuleklaasi taga ilutseb kroonine rahatäht ja omanik kuulutab, et üks kroon maksab 20 rubla. Olen ilmselt totralt hämmastunud – krooniga kaubeldakse juba kolm tundi pärast rahavahetuse algust. Selle peale ähvardatakse: «Ostke, ostke, varsti maksab kroon 50 rubla!» Kui teatan, et mul pole rublasid, soovitab samast autost väljuv vanem mees tööle minna, mitte kurta rahapuuduse üle. Fotograaf üritab pildistada kroonipakkumist, kuid omanik on kiire käega. Krapsti, kaovad kroon ja silt tuuleklaasilt.

Mõne aja pärast hakkavad kauplejad koli kokku korjama, sest politsei on kauplemise väljaspool turgu ära keelanud ja turg on ju kinni. See, et kaubeldakse igasuguse raha eest, ei näi kedagi häirivat.

1992. aasta 21. juuni Sakala esikülg FOTO: Repro

Kell kaks avatakse «Paala» pood. Järjekord on avamise eel päris pikk. Esimene ost on kast õlut ja kaks limonaadi. Vahetusraha avamise eel poes ei ole. Hinnad on tõesti kõrgemad – käibemaksu tõstmine annab end tunda. Leivapätsi eest peab andma krooni, piimapaki eest 90 senti, sealiha eest küsitakse 9,40 ja 8,40, keeduvorsti kilo eest alla 8 krooni, olenevalt sordist, kümme muna saab kolme krooni eest. (Esimese päeva lõpuks on «Paala» poe kassas 5200 krooni.) Üks vene keelt kõnelev vanem mees on kassa ees, rublad näpus, ja tahab osta leiba. Ta olevat arvanud, et rahavahetuspäeval kehtivad mõlemad rahad. Üks mees pahandab ajakirjanikuga – mis jama see on, et vahetusraha pole. Ajakirjanikud ei mõista öelda, miks. Küsin pärast poeskäiku pangast. Sealt öeldakse, et tarbijate ühistu on vahetusraha välja viinud kella 11 paiku. Kell 14 aga seda kohal polnud. «Kantreküla» poodi ei jõudnud vahetusraha isegi esmaspäevaks.