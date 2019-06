Politsei otsib hooldekodust lahkunud meest

Sergei on 170 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega ja tema kätel on tätoveeringud. Ta kannab musti või tumedaid riideid, seljas on dressipluus või jakk, jalas püksid.

Eritunnus on see, et Sergei kõnnib küünarkarku kasutades ja seetõttu vaevaliselt, veidi küürus. Võib liikuda Viljandi linnas või selle lähiümbruses. Räägib eesti ja vene keeles ning on rahuliku loomuga.