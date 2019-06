Paalalinna koolile oli see esimene kord pidada aktust oma koolimajast väljaspool. Renoveerimise tõttu pidid VI–IX klassi õpilased õppeaasta mööda saatma ametite majas. Kooli direktor Aavo Palo ütles, et õppeaasta möödus väga kiirelt. "Alguses tundus, et see on väga keeruline, aga lõpuks selgus, et on huvitav ja kiire. Seal olid omad väljakutsed, aga kõik oli tehtav."