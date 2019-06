Presidendi preemia saanud keskus aitab narkosõltlased ellu tagasi

Viljandi haigla koosseisu kuuluv sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus on pühendunud kogu Eesti narkosõltlaste abistamisele. Keskus paneb rõhu patsiendi psüühilise poole parandamisele, mitte lihtsalt aine käest äravõtmisele, ning on tegevust laiendanud Jõhvi, Tallinna, Narva ja Sillamäele. Keskus pakub võõrutusravi ja rehabilitatsiooni, korraldab süstlavahetuspunktide tegevust ning annab üledooside ennetamiseks naloksooni kasutamise koolitusi. Keskuse juhi Rita Kerdmanni sõnul on sealsete töötajate eesmärk see, et ravile tulnud inimene areneks isiksusena ja õpiks keerulistes olukordades toime tulema.