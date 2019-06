«Selle mänguga oli selge: kõige olulisem oli võita. Polnud vahet, kas mäng on pildilt ilus või kole – tähtis oli võit,» ütles Tuleviku peatreener Sander Post pärast kohtumist. «Kõik andsid endast parima ja keegi ansamblist välja ei jäänud – see oligi võidu võti,» lisas ta.

Kui eelmisel nädalal tõdes Post pärast Paide Linnameeskonna Viljandi Tulevikule köetud 6:0 sauna, et mängus nappis meeskondlikkust ja iga mees ajas platsil oma asja, siis teisipäevaks oli ühtsus uuesti üles leitud. Küsimusele, kas Paides tehtud prohmakas motiveeris neid veelgi enam kodupubliku ees pingutama, vastas Post, et see kaotus ei näidanud meeskonna taset. «Selliseid mänge tuleb meiesugusel võistkonnal ju ikka ette. Nii stabiilsed me veel pole, et terve hooaja ilma tagasilöökideta mööda saadame.»