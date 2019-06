Läti peaminister Arturs Krišjānis Kariņš teatas esmaspäeval, et Eesti on rikkunud Lätiga sõlmitud alkoholiaktsiisi kokkulepet ja alustanud sõda. «Seetõttu ei jää Lätil üle muud kui vastata omapoolse alkoholiaktsiisi alandamisega.»

Kariņš meenutas, et mõne aasta eest sõlmisid Eesti ja Läti kokkuleppe, et Läti tõstab aktsiisi, et läheneda Eesti tasemele. Läti lubas toona teha seda aeglaselt, et vältida alkoholi salakaubandust.