Ülle Ani, mis on see, mille pärast jäädakse suitsetamisest sõltuvusse?

Põhiline aine, millest sõltuvusse jäädakse, on nikotiin. Inimene otseselt ei mõtle sellele, aga tema ajufunktsioonid on need, mis panevad teda tegema järgmist portsjonit.