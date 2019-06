Spordiala, kus sinikatest pääsu ei ole

Tatjana Kartsev tunneb hästi arvutimaailma ja on kogenud raamatupidaja. Mõlemad erialased oskused on suuremalt jaolt seotud virvendava ekraani ees klahvide klõbistamisega. Et keha kängu ei jääks, teeb naine trenni. Võiks ju arvata, et joogat, zumbat või pilatest, aga ei. Ta hoiab end vormis Tai poksiga.