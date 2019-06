Cleveronist sai Eesti elektroonikatööstuse liidu liige

Elektroonikatööstuse liidu juht Arno Kolk ütles pressiteate vahendusel, et nii valdkonna kogenud tipptegijate kui ka alles alustanud, aga kiire edulennuga start-up’ide liitumine elektroonikatöösturitega on liidu arengus oluline samm.

"Et liidu eesmärk on toetada elektroonikavaldkonnas alles alustavaid ettevõtteid ja aidata loodud võrgustiku abil ekspordis edasi meie suuri tegijaid, on tipptegijate lisandumine liikmete ridadesse suur tunnustus ja võimalus meie kompetentsid järgmisele tasemele viia," märkis Kolk.

Koos uute tulijatega kuulub liitu 65 kodumaist elektroonikatööstuse tegijat.

Cleveron on selle juhi Arno Küti sõnul seda meelt, et Eesti päritolu ei sega ühelgi ettevõttel välisturgudele jõudmast, kuid ühiselt toimetades jõuab kiiremini kaugemale. "Oma valdkonna edumeelsete ettevõtete ühendused, just nagu elektroonikatööstuse liit, on väga hea koht, kus vahendada kontakte, jagada kogemusi ja põrgatada ideid," leidis Kütt.

Ta lisas, et Eesti elektroonikatööstus on maailmatasemel ja seetõttu on ka elektroonikatööstuse liit hea platvorm ettevõtete koostöö arendamiseks.

Liitu astunud Eesti tõusev tehnoloogiaettevõte Superhands toodab monitooringseadmeid SuperSpot, mis päästavad miljoneid riigimetsa istikuid. Virumaalt alguse saanud ettevõtte lahendus kaitseb neid öökülmade eest, mõõtes pidevalt istikute juures olevat õhutemperatuuri ja teavitades sellest riigimetsa majandamise keskuse töötajaid reaalajas.