Tusti lähedal hukkus teel lamanud mees

Miks mees keset teed lamas? Kas ta oli sel hetkel, mil teine BMW temast üle sõitis, veel elus? Need on küsimused, millele politseinikud üritavad uurimise käigus vastust leida. Teada on vaid see, et pühapäeval kell 2.33 sai häirekeskus teate, et Tusti lähedal on juhtunud raske õnnetus ning üks BMW on üle sõitnud keset teed pikali olevast inimesest.