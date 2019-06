Galerii. Õllefestivalil pakutakse märjukest, mis tehti lambasõnnikul suitsetatud linnasest

Esimene, keda siinkirjutaja Lennukitehase hoovil pannkooke vitsutamas nägi, oli legendaarne jooksumees Benno Viirandi, kes tänavu 85. aasta vanusena lõpetas Ümber Viljandi järve jooksu rekordiliselt 61. korda. Mustla vanahärra teiseks suureks hobiks on õllesiltide ja korkide kogumine ning festivalilt õnnestus tal hankida mitu haruldast õllesilti. „Festival on väga tore, õlut maitsesin mõne lonksu, aga tervet pudelit ei joonud. Käisin mullu peetud festivalil ka,“ pajatas Benno Viirandi. Karguga kõndiv vanahärra rääkis, et lõpetas peale 1. mai Viljandi jooksu veel 4. mail Vändra maratoni, kus oli sedapuhku külm, tuuline ja vihmane, tal kulus 42,195 meetrise distantsi läbimiseks üle 8 tunni.

Stiilselt piipu popsutanud Viljandi kultuurimaja juhataja Jaanus Kukk ütles olevat end festivali tänulik publik. „On tore, et selline rahulik õllekultuuri propageeriv ettevõtmine toimub. Siin on mõnus ja tšill olla, eriti nüüd päeval kui rahvast on vähem,“ tõdes ta. „Tõepoolest on mõnus ja isegi hea, et rahvast väga palju ei ole,“ lausus kirjanik Paavo Matsin. Tema kiitis vinüülplaadilt mängitavat 1980te vene filmimuusikat. „Võtab vägisi jalakese tatsuma. Kõik on siin super,“ kinnitas kirjanik. Vanas aidas oli õllekraane lahti keeramas 16 Eesti käsitööõlle pruulikoda ning kaks maaletoojat, kellel omakorda oli 9 erineva pruulikoja toodangut. Üks maaletoojatest pakkus õlut, mille valmistamisel oli kasutatud lambasita peal suitsetatud linnast. See pärines Borgi pruulikojast Islandilt. Nagu müüja ja maaletooja selgitas, siis Islandil puid ei kasva, seega tuli vanadel aegadel suitsu tekitamiseks looma sõnnikut koguda ja põletada.