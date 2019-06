Galerii. Eesti karikavõistluste etapil Paala järvel läks kanuu ümber

Et võistlus alles käib, ei osanud Viljandi sõudetreener Peeter Becker siinsete sportlaste kohti ennustada, aga ta julges arvata, et aastaga on viljandlased jõudnud paremasse vormi. Peeter Beckeri trennis on 37 poissi ja tüdrukut, aga suvel käib pidevalt kohal 20 ringis. "Tegelikult on tänapäeva noorte puhul spordist tihti suurem tõmbenumber arvuti ja nutitelefon," nentis ta.