Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Andres Talijärve sõnul on jahiseaduse mõte eelkõige selles, et

jahimehed ja maaomanikud omavahel kokkuleppe saavutaksid. „Olulisem küttimise konkreetsest mahust on see, et kahjud oleksid minimaalsed ja omanikule talutavad.“ ütles Talijärv. „Praegu on aga osades piirkondades kahjud väga suured ja suurenevad veelgi, kui jahimehed ei suuda metskitse arvukuse tõusu ohjata,“ lisas ta. Samas tõi Talijärv konkreetse näite, kus Valgamaa metsakasvatajad esitasid eelmisel nädalal ca 17 000 kahjunõude jahimeeste organisatsioonile.