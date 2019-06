Linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull ütles pressiteate vahendusel, et eesmärk on pakkuda ideid Viljandis puhkuse veetmiseks.

«Oleme viimastel aastatel märganud, et järjest enam leitakse Viljandi üles ka väljaspool suurüritusi. «Ula peal» kampaania mõte ongi just igapäevast Viljandit avastama kutsuda,» rääkis ta. «Pakume välja asju, mida teha ja näha, kuid samas ütleme, et Viljandis võib võtta vabalt. Kõik on piisavalt lähedal, et päevakava spontaanselt paika panna.»