Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed kutsuvad kõiki huvilisi osalema 14. ja 15. juunil üle-eestilisel loodusvaatluste maratonil. Vaatluskohad on ette antud, Viljandimaal on see Tipu külas.

Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel ütles pressiteate vahendusel, et osalema on oodatud nii kogenud kui algajad loodushuvilised.

«Looduse vaatlemine ja sellest teada andmine on üks võimalus, kuidas igaüks saab loodust hoida,» märkist ta. «Kes tunneb, et omal käel ei oska looduse vaatlemisega algust teha, need on oodatud juhendatud retkedele.»