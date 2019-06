Tõenäoliselt veel sel nädalal pääseb Vahur Ruut vabadusse. Vanglas või arestimajas on ta olnud 2014. aasta 27. oktoobrist.

«Prokuratuur analüüsis kohtu põhjendusi ja leidis, et kui kohus nii otsustas, siis on see kohtu otsus,» ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova Postimehele.