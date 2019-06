Tudipadja põhitoode on käepadi, mis on Aule sõnul Eestis esmakordne. «See on mugav ja käepärane padi, mida saab kasutada, kui näiteks tunnis või bussi oodates kipub pea ära väsima,» selgitas ta. Seni on padjad eriti populaarsed olnud algklassiõpilaste hulgas.