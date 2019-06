Tänavu on jäänud inimestele silma, et linnud on poegi üle pesa ääre heitnud. Tavaliselt võib sellist asja märgata nendel aastatel, kui lindudel on toidupuudus. Küsisin selle kohta kinnitust ornitoloogilt ning ta vastas, et tänavu napib tõepoolest lindude toiduks vajalikke sääski ja kärbseid.