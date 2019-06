Reede, 14. juuni

Kondase keskuses 16. juunini on pikendatud näitleja Piret Kalda maalide näitus ja Liisa Kruusmägi näitus «Limonaad asfaldil», 1. septembrini maalikunstnik Juhan Muksi Viljandi vaated «Vue de la fenêtre» (vaade aknast), 8. septembrini Ave Nahkuri «Lumehelmekese teekond Viljandist La Gomerale». Püsinäitusel kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalid, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi. Telefon 433 3968.

Abja kultuurimajas 30. juunini MTÜ Igale Lapsele Pere ja Mari Kruusenvaldi heategevuslik fotonäitus «Mis on kodu, kus on kodu». Pärnu maantee 28.

Viljandi muuseumis on 16. novembrini koostöönäitus Eesti ajaloomuuseumiga «Päris ja prii: 200 aastat talurahva vabastamisest Liivimaal, 150 aastat esimesest laulupeost» ja 16. juunini looduskaitse rändnäitus «Hoia, mida armastad!» ja püsinäitus Viljandimaa ajaloost. Laidoneri plats 10. Tel 433 3316.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu». 15. juunini on avatud näitus «Katsetused paberil», autorid Veera Lauk ja Meelik Mälksoo. Laidoneri plats 5c.